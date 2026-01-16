Паралимпиец из Удмуртии Лекомцев добыл «бронзу» на Кубке мира в Германии

Паралимпиец из Удмуртии Владислав Лекомцев в составе сборной России завоевал третье место в гонке на 10 км на этапе Кубка мира по паралимпийскому лыжному спорту в Германии. Он завершил гонку за 28 минуте 40,6 секунды. Отставание от победителя — 23,9 секунд. Об этом сообщили в Федерации лыжных гонок Удмуртии.

Владислав Лекомцев выступал в классе LW6 — возможно использование одной палки. Первое место занял лыжник из Китая Ван Чэньян, классе LW5/7 — катание без палок с результатом 28 минут 16,7 секунды. На втором месте оказался лыжник из Беларуси Роман Свириденко, что приехал на 28 минуте 20,5 секунды, класс LW4 — поражение одной нижней конечности.

«Участие в этих соревнованиях позволяет российским лыжникам набрать рейтинговые очки — обязательный критерий для получения двусторонних приглашений на Зимние Паралимпийские игры, которые пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо»,— говорится в сообщений.

15 января удмуртский спортсмен на первой гонке на 15 км занял 17-е место. Владислав Лекомцев назвал свой результат «антирекордом». Следующий этап международных соревнований — спринт — пройдет завтра, 17 января.

Напомним, Кубок мира по лыжным гонкам проходит с 14 по 18 января в немецком городе Финстерау. По итогам двух соревновательных дней сборная России завоевала четыре медали: одно золото, одно серебро и две бронзы.

Владислав Галичанин