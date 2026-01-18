FT: частные инвесторы вывели из ведущих американских инвестфондов $7 млрд

Как сообщает Financial Times, в последние месяцы прошлого года частные инвесторы вывели более $7 млрд из крупнейших инвестфондов США. FT ссылается на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), и информацию от неназванных осведомленных источников. Сообщается, что активнее всего выводили средства из таких крупных инвестфондов, как Apollo Global Management, Ares Management, Barings, Blackstone, HPS Investment Partners (подразделение BlackRock), Blue Owl, Cliffwater и Oaktree.

Аналитики объясняют вывод средств из фондов громкими банкротствами осени прошлого года — крупного оператора автокредитов Tricolor Holdings и поставщика автозапчастей First Brands. В октябре несколько банков заявили, что пострадали от случившегося, среди них и JP Morgan. Еще в конце прошлого года гендиректор JPMorgan Chase Джеймс Даймон так описал ситуацию с возможными последствиями банкротств Tricolor Holdings и First Brands: «Если вы видите одного таракана, вероятно, их больше», имея в виду, что крах Tricolor заметно усилил беспокойство инвесторов.

Евгений Хвостик