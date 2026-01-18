Закупки лифтов для капремонта выросли в 2025 году почти на 30%

Объем закупок лифтов для замены в многоквартирных домах российскими регионами в 2025 году вырос на 26,6%, до 17,6 тыс. единиц. Об этом свидетельствуют данные Российского лифтового объединения (РЛО).

Рост стал неожиданностью для рынка, где большую часть года фиксировался спад. Его обеспечили два крупных контракта в четвертом квартале: Москва закупила почти 9 тыс. лифтов, а Московская область — 4 тыс. Однако сумма контрактов увеличилась лишь на 13%, до 68,7 млрд руб., что указывает на удешевление закупок.

«Регионы стараются работать с производителями напрямую, роль посредников и монтажных организаций снижается», — поясняет Дмитрий Арестов из Strategy Partners. Эксперты отмечают, что госзаказчики выбирают базовые комплектации и используют антимонопольные механизмы для снижения цен. Рынок за пределами столичного региона продолжает стагнировать.

