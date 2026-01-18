Дорогу проложат через КС

Конституционный суд (КС) решит, должны ли муниципалитеты за свой счет обеспечивать инфраструктурой участки, которые бесплатно выделяются многодетным семьям. Местные власти уже не первый раз жалуются на необходимость решать задачи, не обеспеченные деньгами. И хотя КС ранее подтверждал обязательность такого финансирования, споры о полномочиях не утихают. Более того, к ним присоединяются и региональные власти, которые тоже готовы нести ответственность только в пределах выделенного бюджета.

КС принял к рассмотрению жалобу администрации Братска, которая оспаривает нормы закона о местном самоуправлении (МСУ), а также закон Иркутской области о бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан. Введенные на государственном уровне меры поддержки многодетных семей обернулись для муниципальной власти непосильным финансовым бременем, следует из жалобы, с которой ознакомился “Ъ”: выяснилось, что город обязан не только предоставлять землю, но и за свой счет обеспечивать ее всей необходимой инфраструктурой.

В июле 2025 года Братский горсуд по иску прокуратуры обязал администрацию расчистить заросший лесом участок, выделенный многодетной семье для индивидуального строительства. Он напомнил, что, согласно сформулированной ранее позиции КС, земля должна быть пригодна к использованию и оснащена инфраструктурой. В соответствии с региональным законом организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, а также строительство и ремонт автодорог местного значения являются зоной ответственности муниципалов. Следовательно, они и должны все это обеспечить, решил суд.

Вышестоящие инстанции такой подход подтвердили, но администрация Братска с ним категорически не согласна: суды перепутали понятия «организация» и «обеспечение», а это не одно и то же, настаивают городские власти в жалобе в КС.

Такой подход ведет к нарушению принципа самостоятельности МСУ, а также противоречит принципу единства системы публичной власти, уверены чиновники. Согласно Конституции, муниципалы могут наделяться дополнительными полномочиями только с передачей соответствующего финансирования, напоминают заявители. Закон относит социальную поддержку многодетных семей к совместным полномочиям регионов и РФ, следовательно, обеспечивать инфраструктурой льготные участки должны региональные власти. Либо же им следовало в установленном порядке наделить органы МСУ соответствующими государственными полномочиями, обеспечив при этом финансирование, резюмируют в администрации Братска.

Это далеко не первый случай, когда высшей инстанции приходится разбираться с жалобами местных властей на невозможность исполнения полномочий из-за недостаточного финансирования.

Чаще всего предметом спора становились вопросы, связанные с ликвидацией бесхозных свалок.

Также недавно КС разъяснил, в каких случаях муниципалов нельзя наказывать за неисполнение полномочий, которые не были должным образом профинансированы. И хотя суд каждый раз подтверждал необходимость обеспечивать эти полномочия деньгами, жалобы продолжают поступать, причем не только от муниципалитетов: региональные власти тоже настаивают, что должны нести ответственность исключительно в пределах выделенных им средств. Так, на прошлой неделе КС принял к рассмотрению запрос правительства Магаданской области с просьбой проверить нормы Лесного кодекса, которые, по мнению природоохранной прокуратуры и судов, обязывают регион за свой счет приобретать средства предупреждения и тушения лесных пожаров, если выделенных из федерального бюджета субвенций для этого недостаточно.

