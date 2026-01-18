Cosmos Hotel Group станет оператором отеля «Норникеля» в Красноярске

Cosmos Hotel Group (CHG) стала партнером «Норникеля» (MOEX: GMKN) в проекте строительства гостиницы на горнолыжном курорте «Бобровый лог» в Красноярске. Компания получила 51% в проектной компании, следует из данных СПАРК.

Стороны подтвердили “Ъ”, что проект находится в стадии проработки. CHG будет отвечать за концепцию и управление комплексом на 320 номеров, строительство которого «Норникель» анонсировал в мае 2025 года. По оценкам экспертов, затраты на проект могут составить 3,45–7,36 млрд руб.

«Бобровый лог» ежегодно посещают более 550 тыс. человек, однако эксперты отмечают, что курорт привлекает в основном местных жителей. «Общая протяженность трасс… только 10,92 км. …Этот фактор может повлиять на увеличение сроков возврата затрат», — считает вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. В Красноярске последние крупные гостиницы открылись около десяти лет назад.

