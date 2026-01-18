«Ростов-Дон» обыграл тольяттинскую «Ладу» в первом матче 2026 года

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил тольяттинскую «Ладу» со счетом 23:19 в выездном матче чемпионата России. Об этом сообщила пресс-служба клуба на официальном сайте команды.

В начале первого тайма инициативу захватили хозяйки площадки. К середине периода «Лада» вела в счете, однако затем постоянно натыкалась на надежную оборону ростовчанок и игру вратаря Анастасии Рябцевой. Первая половина встречи завершилась со счетом 12:7 в пользу «Ростов-Дона».

Во втором тайме гостьи довели дело до победы 23:19. «Ростов-Дон» одержал семнадцатую победу подряд в чемпионате России и сохраняет первое место в турнирной таблице.

24 января «Ростов-Дон» во Дворце спорта примет «Астраханочку».

Валентина Любашенко