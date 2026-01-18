Глава СКР хочет знать, почему суд в Саратове оправдал владельца Волжского Прайда

Глава СКР Александр Бастрыкин требует доложить о доказательной базе по уголовному делу, завершенному в Саратовской области. Обвиняемый, житель элитного поселка «Волжский прайд», был подозреваем по статьям о самоуправстве и причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 330 и п. «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Речь идет о владельце одноименной управляющей компании Михаиле Гуцуляке.

Суд оправдал владельца поселка «Волжский прайд»

Фото: Общественное мнение

Фото: Общественное мнение

По данным следствия, в январе 2025 года обвиняемый воспрепятствовал проезду 16 жителей через центральные ворота поселка, отказавшихся от новых договоров на коммунальные услуги на невыгодных условиях. Граждане не могли попасть к своим домам и участкам. Также в 2023 году он нанес удар головой предпринимателю Вячеславу Ноздрину во время конфликта.

На днях эфире телеканала «Вести. Дежурная часть» сообщалось, что суд вынес оправдательный приговор Михаилу Гуцуляку, что вызвало недовольство среди местных жителей. В связи с этим председатель СКР потребовал от руководителя следственного управления по Саратовской области Дмитрия Костина представить информацию о доказательствах, собранных по делу, а также о доводах, использованных в телевизионном сюжете.

Нина Шевченко