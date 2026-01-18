Из-за аварии в Чехове жители 101 дома остались без отопления и горячей воды

Жители 101 многоквартирного дома и организации здравоохранения в подмосковном Чехове остались без отопления и горячей воды из-за аварии на подстанции и теплосети. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

К полудню 18 января специалисты запустили отопление в 65 домах и на объектах здравоохранения, сообщили в ведомстве. Чеховская городская прокуратура проверит действия ресурсоснабжающей и управляющей организаций. Надзорное ведомство оценит, как они содержали и эксплуатировали объекты теплосетевого хозяйства, насколько эффективными были проведенные ремонты и целевое расходование выделенных денег.

Прокуратура проконтролирует сроки проведения работ по полному восстановлению подачи тепла и горячей воды, а также законность начисления платы за коммунальные услуги в период их ненадлежащего предоставления.

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин сообщил в 15:02 мск в своем Telegram-канале, что без отопления продолжают оставаться 31 дом. По его словам, несколько часов назад тепло стало поступать в больницу и социальные объекты. 17 января в Чехове произошла утечка на теплосети, из-за чего почти в 100 жилых домах понижали температуру отопления.