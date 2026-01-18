В подмосковном Чехове во время морозов понизили температуру отопления

В подмосковном Чехове из-за утечки на теплотрассе понижена температура отопления почти в 100 жилых домах, сообщил глава округа Михаил Собакин. По данным сервиса «Яндекс. Погода», температура воздуха в городе составляет -18°C.

Как писал господин Собакин, в Чехове развернуты шесть пунктов обогрева. «Мы организовали выдачу обогревателей. Их можно получить у пункта охраны на заднем дворе администрации. Также в настоящее время сотрудники УК МБУ "Чеховское благоустройство" занимаются доставкой обогревательных приборов»,— добавил он в Telegram-канале.

Изначально Михаил Собакин сообщал, что ориентировочное время завершения работ — 19:50 мск. После полуночи он опубликовал видеообращение, в котором сказал, что «сейчас идет наполнение 10-го ЦТП» (центрального теплового пункта). «Как мы наполним 10-й ЦТП, будем запускать котельную. И дальше будем запускать все остальные дома»,— уточнил глава округа.

Жители Чехова сообщали Telegram-каналу «Осторожно, Москва», что отопление в домах отключили примерно в 15:00 мск. По их словам, температура воздуха в квартирах к вечеру опустилась до +15°C.