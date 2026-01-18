В Дагестане введен режим лавинной опасности на двое суток

ФГБУ Северо-Кавказская ВС объявило о лавинной опасности в горах Дагестана с 18:00 18 января по 18:00 19 января. Аналогичная ситуация сохранится и в последующие сутки. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Метеорологи прогнозируют возможность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач, объектов инфраструктуры. Ожидаются затруднения в работе автомобильного транспорта, перекрытие автодорог, мостов и тоннелей. Не исключены травмы и гибель людей, находящихся в районах возможного схода снежных лавин.

Органам местного самоуправления рекомендовано провести комплекс превентивных мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, предлагается при необходимости ввести соответствующий режим функционирования для органов управления и служб, уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации возможных ЧС.

Также власти должны ограничить выход транспортных средств в местах вероятного схода лавин и при необходимости организовать регулирование дорожного движения.

Валентина Любашенко