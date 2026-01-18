Власти изучают возможность запуска международных круизов по Азовскому морю

Российские власти изучают возможность возобновления международных круизов по Азовскому морю. Для реализации планов потребуется создание пассажирского причала. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на правительственные документы.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, рассматривается потенциальное восстановление круизных маршрутов в зарубежные страны через акваторию Азовского моря. Ранее действовал круиз по направлению Мариуполь-Батуми. При условии восстановления или строительства пассажирского причала данный маршрут может быть возобновлен.

В акватории Азовского моря специализированный причал для обслуживания пассажирских судов функционирует только в Таганроге. Порты Ейска и Мариуполя ранее обслуживали пассажирские корабли, однако сейчас такая возможность отсутствует. Для реализации круизных программ рассматривается использование судна «Мустай Карим».

Агентство стратегических инициатив (АСИ) ранее заявляло о планах запуска пассажирского сообщения по Азовскому морю в 2024 году в рамках Стратегии развития Приазовья. К середине прошлого года рейсы на теплоходах между населенными пунктами региона не выполнялись. Единственный круизный маршрут работал по направлению Ростов-на-Дону — Новороссийск.

По данным АСИ, для организации пассажирского сообщения по Азовскому морю требуется ремонт существующих причалов и строительство новых в портах и за их границами.

Валентина Любашенко