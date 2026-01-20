Сегодня исполняется 92 года заслуженному деятелю искусств РФ композитору Владимиру Дашкевичу

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Владимир Дашкевич

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет поэт, драматург, автор-исполнитель, композитор Юлий Ким:

— Дорогой Володя! По случаю 92-го дня твоего рождения заявляю, что: твоя музыка — чистое золото в сокровищнице мировой культуры; твои философские труды — бесценный и в высшей степени актуальный вклад в общечеловеческую мысль, в постоянный поиск оптимального пути в Будущее; наконец, твоя творческая энергия — залог вечной молодости твоего Таланта (и пример для подражания). Как говорится — до 120! (вполне достижимо). Твой друг Юлий Ким.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»