Спортсмены КБР получили четыре медали чемпионата СКФО

Спортсмены из Кабардино-Балкарии завоевали четыре медали на чемпионате Северо-Кавказского федерального округа по армрестлингу, который состоялся во Владикавказе. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы КБР.

По информации ведомства, в турнире приняли участие более 120 атлетов старше 16 лет. Республику представляли шесть борцов, четверо из которых заняли призовые места.

Серебро турнира получили Аслан Бесланеев и Амин Бетуганов. Бронзовые награды достались Исламу Шухову и Хаути Карагулову.

«Призеры чемпионата СКФО вместе с руководителем республиканской федерации армрестлинга Исламом Тхамитлоковым выступят на всероссийских соревнованиях. Чемпионат России пройдет в апреле в Орле»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко