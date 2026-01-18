Игорь Краснов объяснил кадровые перемены в судебной системе

Став председателем Верховного суда России, Игорь Краснов инициировал целый ряд кадровых изменений. В частности, сменились гендиректор судебного департамента при ВС и председатель Совета судей России. В интервью “Ъ” на вопрос об этих и других предполагаемых кадровых изменениях господин Краснов ответил, что «все они носят не конъюнктурный, а комплексный характер» и «направлены на формирование эффективной и устойчивой судебной системы». По его словам, в судебной системе необходимо сохранять профессионалов, но и «приток новых управленческих и судебных компетенций, способных адекватно отвечать на современные вызовы, не менее важен».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Краснов

Фото: Пресс-служба Верховного суда РФ Игорь Краснов

Фото: Пресс-служба Верховного суда РФ

По словам председателя Верховного суда России Игоря Краснова, происходящие сейчас кадровые перемещения в экономической коллегии ВС «направлены исключительно на повышение качества правосудия». «Ключевым критерием здесь является не формальная специализация, а способность судей работать с высокосложными, межотраслевыми и зачастую трансграничными правовыми конфликтами. Аналогичный подход будет последовательно применяться во всей арбитражной системе»,— подчеркнул в интервью “Ъ” господин Краснов.

По поручению Игоря Краснова из состава Научно-консультативного совета при Верховном суде России исключен ряд ученых, которые имели статус адвоката или третейского судьи либо как юристы представляли в судах интересы сторонних организаций. «Основной мотив — нельзя допускать любую, даже гипотетическую возможность влияния на формирование правовых позиций высшей судебной инстанции, в том числе под видом научных и иных экспертных заключений. Такие позиции должны основываться исключительно на законе»,— отметил господин Краснов.

Подробнее читайте в интервью Игоря Краснова для “Ъ”, которое выйдет завтра в 6:00 на сайте, а также в бумаге.