Игорь Краснов призвал пересмотреть оплату труда и гарантии для судей

В интервью “Ъ” председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил, что требуется пересмотр подходов к обеспечению материальных, социальных гарантий мировых и федеральных судей и работников судов. «Вижу определенную несправедливость в том, что зарплата судей выходит на достойный уровень только, по сути, при достижении ими пенсионного возраста, наличии у них высоких квалификационных классов и значительной выслуги. Такой подход к оплате труда необходимо менять. У судьи особая миссия, и она должна достойно оплачиваться в любой период работы»,— сообщил господин Краснов.

Фото: Пресс-служба Верховного суда РФ Игорь Краснов

По его словам, будут повышаться социальные гарантии и в регионах, работа в которых сопряжена с повышенной нагрузкой или опасностью. Например, уже сейчас ведется работа над изменением учета судебного стажа в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. «Один день работы в этих субъектах будет приравнен к двум дням стажа»,— сказал господин Краснов.

Подробнее — в интервью Игоря Краснова для “Ъ”.