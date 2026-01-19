Игорь Краснов анонсировал ротацию судей и стажировки в Верховном суде

В интервью “Ъ” председатель Верховного суда Игорь Краснов сообщил, что в судебной системе будет применяться ротация кадров, «хотя она сама по себе и не является универсальной панацеей от коррупции». «Любые подобные меры должны быть тщательно продуманы, так как механическое перемещение судей без учета специфики дел, регионов, судебной нагрузки не всегда может положительно сказаться на качестве правосудия»,— сказал господин Краснов.

Фото: Пресс-служба Верховного суда РФ Игорь Краснов

Чтобы минимизировать судебные ошибки, от которых зависит доверие граждан к правосудию, председатель Верховного суда Игорь Краснов поручил обеспечить стажировку судей из регионов не в кассационных инстанциях, а в самом Верховном суде. «Такая практика в том числе будет способствовать установлению единых подходов к правоприменению»,— отметил господин Краснов.

