Краснов рассказал, в чем роль Верховного суда

В интервью “Ъ” Игорь Краснов заявил, что роль Верховного суда заключается не в массовом исправлении ошибок, а в формировании «стандартов применения закона».

Игорь Краснов

Фото: Пресс-служба Верховного суда РФ Игорь Краснов

«Поэтому качественные разъяснения пленума по наиболее актуальным вопросам, системная подготовка обзоров судебной практики направлены на формирование устойчивых правовых ориентиров, которые позволят минимизировать количество судебных ошибок. Это стратегический курс, от которого зависит доверие к правосудию»,— отметил господин Краснов.

