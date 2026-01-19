Краснов рассказал о планах реформировать систему обжалования судебных решений

В интервью “Ъ” председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил, что предстоит реформировать систему обжалования судебных решений.

Например, все вступившие в законную силу акты мировых судей в настоящее время могут пересматриваться только в девяти кассационных судах, но граждане «просто не в состоянии приехать в эти суды для участия в процессах». В свою очередь, региональные суды субъектов, на которые возложена ответственность за качество правосудия в регионах, фактически лишены полномочий по контролю над законностью и обоснованностью решений мировых судей.

В связи с этим планируется установить порядок обжалования и пересмотра вступивших в законную силу актов мировых судей президиумами судов субъектов.

Подробнее — в интервью Игоря Краснова для “Ъ”.