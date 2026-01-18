Евросоюз прибег к реанимации

Новый спецпредставитель ЕС на Балканах Петер Соренсен посетил в конце минувшей недели Косово и Сербию. Цель его первого полномасштабного турне в регион — реанимировать диалог между Белградом и Приштиной о нормализации взаимных отношений. Судя по оглашенным итогам визита, добиться поставленной цели эмиссару ЕС не удалось. Приштина и Белград лишь изложили ему свои условия для возобновления такого диалога, реализовать которые в обозримом будущем вряд ли получится. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Визит нового эмиссара ЕС по Балканам в Приштину и Белград был призван прежде всего продемонстрировать готовность Косово и Сербии к возобновлению инициированного Евросоюзом диалога о нормализации взаимных отношений, который в последние годы практически заглох.

После того как три года назад сербский президент Александр Вучич и косовский премьер Альбин Курти приняли предложенный ЕС план нормализации, Сербия и Косово обязались развивать «нормальные, добрососедские отношения», «признать документы и национальные символы друг друга», «обменяться постоянными миссиями». Сербия согласилась «не противиться членству Косово в международных организациях», а «сербскому сообществу в Косово» предоставлялся «должный уровень самоуправления». И хотя план не был подписан сербским и косовским лидерами, в ЕС исходили из того, что его принятие означает готовность Белграда признать косовскую независимость и согласие Приштины на создание Сообщества сербских муниципалитетов. Однако в реализации этих договоренностей Сербия и Косово не продвинулись ни на шаг.

В связи c этим особые надежды в Брюсселе возлагали на немалый балканский опыт нового спецпредставителя в регионе, приступившего к работе 1 февраля прошлого года. Петер Соренсен работал в ооновской миссии UNMIK в Косово, представлял Евросоюз в Сербии, Северной Македонии и Боснии. К его плюсам относят и то, что он выходец из Дании, которая признала независимость Косово в отличие от Словакии, чьим представителем был прежний эмиссар ЕС Мирослав Лайчак, что вызывало стойкое недоверие к нему со стороны Приштины.

Кроме того, по данным европейских дипломатических источников “Ъ”, в отличие от предшественника, который помимо косовской активно занимался и другими балканскими проблемами, новый эмиссар ЕС решил сконцентрироваться именно на диалоге Белграда и Приштины.

Однако в первый год своей работы новый балканский эмиссар ЕС особых успехов не достиг — ему удалось организовать всего пару встреч в Брюсселе сербских и косовских представителей, да и те закончились ничем. Поэтому особые надежды в ЕС и возлагали на первый полномасштабный визит своего эмиссара в Приштину и Белград.

Впрочем, судя по итогам турне, добиться даже минимального прогресса спецпредставителю ЕС не удалось. И если в Приштине Петер Соренсен встретился с президентом Косово Вьосой Османи и премьером Альбином Курти, то в Белграде президент Александр Вучич от встречи с эмиссаром ЕС уклонился, и тому пришлось довольствоваться переговорами с главой МИДа Марко Джуричем.

Но главное — и Приштина, и Белград лишь изложили европейскому гостю свои условия для возобновления диалога о нормализации.

В Белграде исходят из того, что без формирования в Косово Сообщества сербских муниципалитетов возобновление диалога с Приштиной невозможно. В Приштине же настаивают в первую очередь на подписании Белградом принятого три года назад плана нормализации, а также выдаче находящегося в Сербии «террористического лидера Милана Радойчича», который взял на себя ответственность за нападение на косовскую полицию осенью 2023 года.

Хотя эмиссар ЕС условия Белграда и Приштины для возобновления диалога о нормализации официально не комментировал, ясно, что выполнить их в обозримом будущем вряд ли получится. Стало быть, усилия по политической реанимации Евросоюзу придется продолжить.