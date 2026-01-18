Пошлины для тех, кто против

Евросоюз готовит ответ на угрозы Дональда Трампа по Гренландии. Послы 27 стран соберутся на экстренное совещание, пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники. 17 января глава Белого дома объявил, что с 1 февраля введет пошлины в 10% на все товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии. Свое решение Трамп объяснил позицией этих стран по Гренландии. Они отправили военных на остров, чем создали неприемлемый уровень риска, подчеркнул американский президент. Более того, он пообещал поднять тарифы до 25% с 1 июня, если договоренность о покупке территории не будет достигнута.

В свою очередь, в ЕС такие угрозы осудили и назвали недопустимыми. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила о подрыве трансатлантических отношений, а президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что подобные угрозы со стороны Вашингтона недопустимы. По данным The Economist, в качестве ответных мер европейцы могут ввести пошлины, ограничить доступ к военным базам на своей территории, а также усилить контроль за логистическими путями в Арктике. Вероятно, ситуация может привести к формированию целого блока по противодействию политике Трампа, полагает глава компании «Дубравский консалтинг» Павел Дубравский: «Я бы сказал, что главный вопрос даже не в том, как может ответить Европейский союз, а хватит ли у него на это политической воли. В теории, как мне видится, ЕС может пойти на следующее. Первое — попробовать реализовать ответные торговые меры. Я напомню, что во время первой каденции Дональда Трампа точечно это было сделано. Второе — это регуляторное давление. Мы видим, что конфликт вокруг тех же самых Twitter и X — это важный аспект в отношениях обеих стран. Я думаю, что Европейский союз может надавить на американских IT-гигантов, фармпроизводителей, авиацию, военно-промышленный комплекс с точки зрения усиления антимонопольных расследований, различных штрафов, ограничений госзакупок, может, введение дополнительной сертификации, то есть задушить бюрократией.

Кроме того, еще может последовать координация с другими странами для создания политического блока, скажем так, анти-США. Звучит достаточно громко, но ощущение, что в ближайшее время он может действительно сложиться.

В таком случае есть вариант попробовать выстроить взаимоотношения с Канадой, частично с Японией, Южной Кореей и даже по каким-то точечным вопросам — с Китаем, хотя у Европейского союза и КНР есть определенные сложности во взаимоотношениях друг с другом».

По данным СМИ, демократы в Сенате намерены представить инициативу, блокирующую новые пошлины. Ранее в Конгресс США внесли законопроект об аннексии острова в статусе штата. Авторы документа объяснили инициативу защитой нацбезопасности в Арктике на фоне угрозы со стороны России и Китая. В Гренландию свои силы направили семь стран НАТО. Больше всего военных прибыло из Франции. По данным Reuters, их 15 человек. А Великобритания, Нидерланды и Бельгия отправили по одному военному. Пресс-служба датских Вооруженных сил сообщила, что над Гренландией совершили тренировочные полеты два истребителя из Дании и один французский самолет-заправщик. Целью миссии была отработка совместных операций. В свою очередь, министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил в интервью, что не верит в возможность аннексии Гренландии. Однако, если такое случится, по его словам, у Евросоюза есть план B:

«Главная цель нашей операции в Гренландии — продемонстрировать, что если возникает угроза безопасности, особенно в свете действий России и Китая, то мы отнесемся к этому крайне серьезно. Мы показываем, что присутствуем в регионе и ведем постоянный мониторинг всеми доступными средствами. Собираем и анализируем всю информацию, чтобы точно знать, кто здесь находится и чем занимается, будь то китайские или российские силы. Конечно, сейчас из-за всего, что говорилось в последние дни, может показаться, будто мы направляемся туда, чтобы сказать американцам: "Давайте мы тут сейчас как следует подеремся и посмотрим, кто победит". Но настоящая цель в другом. Мы хотим донести до американцев: вы видите проблему безопасности в Гренландии? Хорошо, мы ее признаем, относимся к ней со всей серьезностью и действуем, чтобы показать — мы готовы взять на себя эту задачу. Если вы, США, хотите присоединиться, то мы приветствуем ваше участие в рамках операции НАТО, под его общим командованием».

На этом фоне в Дании прошли масштабные демонстрации. Как пишет Reuters, в Копенгагене собрались около 20 тыс. людей возле здания городской ратуши, после они двинулись к посольству США. Люди скандировали «Гренландия не продается», держа в руках транспаранты с лозунгами «Руки прочь от Гренландии». Ранее жители острова в беседе с “Ъ FM” делились, что они не хотят ни независимости, ни внешнего американского управления. В Дании мнения также разделились, рассказала “Ъ FM” местная жительница Татьяна: «Конечно, все боятся Трампа и с недоверием, может, к правительству относятся. Но пока таких сильных волнений в обществе незаметно. Ничего особенного нет. При этом многие думают, что американский президент может добиться своего».

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович призвал Соединенные Штаты обратить внимание не на Гренладнию, а на Шпицбергерн. «Он существует и принадлежит Норвегии. Расположен чуть восточнее Гренландии»,— цитирует политика местный портал Index.hr. Посол России в Осло Николай Корчунов в беседе с «РИА Новости» назвал это высказывание провокационным.

Ульяна Горелова, Ангелина Зотина, Анна Кулецкая