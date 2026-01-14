Гренландцы Трампа не боятся

Жители Гренландии рассказали “Ъ FM” о своем отношении к угрозам Дональда Трампа. Президент США настаивает, что остров должен стать новым американским штатом ради безопасности Арктики и всех союзников США. Согласны ли с этим гренландцы? И с кем они видят свое будущее? Подробности — в материале Леонида Пастернака.

2 млн кв. км, 1,8 млн кв. км из которых покрыты ледниками. Плотность населения — 0,03 человека на единицу площади. Полная зависимость от импорта и экспорт, состоящий из креветок и рыбы. Таковы экономико-географические характеристики Гренландии — самого крупного острова на планете. Подобный актив на мировом рынке земли, если бы такой существовал, спросом вряд ли бы пользовался. Но потенциальный покупатель все-таки нашелся. Дональд Трамп требует от Дании назначить цену за остров, а жителям предлагает от $10 тыс. до $100 тыс., если те пойдут на сделку с Вашингтоном. По его словам, в противном случае Гренландию захватят русские или китайцы.

Но выступать с подобными предложениям, значит, совсем не понимать местный менталитет, возражает жительница столицы острова Нуука Сёрине Амарок: «Я не хочу быть ни американкой, ни датчанкой. Мы — люди Арктики. Мы всегда чувствовали себя частью этого региона с прочными связями с Аляской и Канадой. Ведь все мы, по сути, были колонизированы, мы все — нацменьшинства в своих странах и союзах. Большая проблема Гренландии в том, что образование мы можем получить лишь в Дании. То есть это будет датское образование. Если вы хотите быть независимой страной, сначала нужно создать систему образования. Так сделала, к примеру, Канада. Я не боюсь слов Трампа. Я раньше боялась, но теперь нет, потому что у нас и так тут есть американские базы. Да к тому же Дания входит в НАТО, как и США. Чего тут бояться?»

Ранее в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии в статусе штата. Авторы документа объяснили инициативу защитой нацбезопасности в Арктике на фоне угрозы со стороны России и Китая. После этого в Белом доме заявили, что не исключают военного сценария, чтобы заполучить остров. Подобная риторика официальных лиц вызывает у гренландцев серьезное беспокойство, рассказал журналистам AFP глава местной Ассоциации предпринимателей Кристиан Келдсен: «Высказывание Дональда Трампа — это угроза всем гренландцам и обществу в целом. Мы совершенно не хотим мириться с этим. Подобное недопустимо в цивилизованном мире. Мы требуем уважения к нашей стране, к Дании и к нам. Мы открыты для деловых и других отношений, но только на принципах взаимоуважения».

Впрочем, не все местные жители воспринимают угрозу военного вторжения США всерьез. В информационно-туристическом центре Нуука рассказали “Ъ FM”, что сейчас обстановка в городе спокойная, а опасения по поводу захвата острова преувеличены: «Не думаю, что ситуация для нас опасна. Угроза вторжения США несерьезна. Сейчас мы не видим здесь никакой военной активности, власти не выпускали предупреждений. Местные жители даже и не думают о Трампе и его словах. Североатлантический альянс готов защитить Гренландию, так что безопасность гарантирована. Туристы без проблем могут приезжать сюда. Информация о том, что нас хотят захватить, просто раздута в СМИ».

14 января в Вашингтоне главы МИД Дании и Гренландии проведут переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Как ожидается, на встрече стороны обсудят дальнейшую судьбу острова. Датская сторона намерена еще раз обозначить свою позицию по статусу территории. Согласно опросам 2025 года, за независимость острова от Дании высказались 56% жителей региона. Но с оговоркой — если это не повлияет на качество жизни.

Леонид Пастернак, Никита Путятин