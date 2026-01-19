Факторы измельчали

В 2025 году рынок факторинга показал снижение портфеля, несмотря на рост клиентской базы. Сокращение общего портфеля затронуло также большую часть крупнейших компаний. Эксперты видят причины в высокой ключевой ставке, неоправданных ожиданиях крупных клиентов и компаний по ее снижению и жесткой политике ЦБ. При реализации позитивного прогноза участники рынка ожидают рост портфеля в пределах 10% в следующем году.

По итогам 2025 года совокупный портфель факторинговых компаний составил 288 трлн руб., что на 3% ниже показателя 2024 года, следует из данных Ассоциации факторинговых компаний (АФК). К этому привело снижение портфеля большинства крупнейших факторинговых компаний в среднем более чем на 17% (Альфа-банк, «ГПТ-факторинг», Группа ВТБ, «РСХБ Факторинг», Группа ПСБ).

Из девятки лидеров заметно нарастить его удалось лишь «Совкомбанк Факторингу» и «СберФакторингу», который удерживает за собой первенство на рынке.

Их портфели увеличились на 20% и 12,5%, превысив 140 млрд руб. и 950 млрд руб. соответственно. На общем фоне особенных результатов добились в Группе Т (ROWI + РФБ). По итогам года активы компании увеличились почти на 70%, что позволило ей войти в список участников рынка, чей портфель превышает 100 млрд руб.

Тенденция на снижение этого рыночного сегмента наметилась еще во втором квартале прошедшего года (см. “Ъ” от 9 октября 2025 года). «В конце 2024 года многие компании из-за турбулентности на рынке капитала и неопределенности в части его будущей доступности максимально выбирали свои лимиты и копили финансовую подушку на 2025 год,— отмечает управляющий директор Альфа-банка по факторингу Павел Шишов.— Постепенная стабилизация ситуации позволила клиентам погасить свои обязательства и заменить факторинг, сделав выбор в пользу других финансовых инструментов». Снижение рынка осенью 2025 года, по мнению исполнительного директора АФК Дмитрия Шевченко, результат финансового планирования и обманутых ожиданий крупнейших клиентов. «В конце года крупный бизнес ждал более существенного снижения ключевой ставки, поэтому не торопился привлекать внешнее финансирование. А то, что привлекалось, шло на снижение кредитной нагрузки»,— поясняет он. О значимом вкладе в сокращение портфеля именно крупных клиентов говорит и тот факт, что число активных клиентов за 2025 год выросло по сравнению с 2024 годом на 11% и составило 20,87 тыс. компаний.

Снижение ключевой ставки в конце года только до 16% лишь усилило консервативные настроения как клиентов, так и факторинговых компаний, отмечает руководитель направления факторинга «Т-Бизнеса», сооснователь финтех-платформы ROWI Виктор Вернов.

Так, к концу 2025 года «ожидания резкого удешевления финансирования заметно ослабли». Высокая ключевая ставка ЦБ напрямую влияет на формирование процентных ставок, которые рассчитываются исходя из их риск-портфеля, складываясь из ключевой ставки и надбавки к ней, поясняет господин Шишов. Для крупного корпоративного сегмента эта надбавка составляет 2–3 п. п., для малого и среднего бизнеса она выше, добавляет господин Вернов.

Прогнозы на 2026 год у участников рынка осторожные. Даже если к концу года ключевая ставка опустится до 13%, ее среднегодовое значение будет достаточно высоким. По мнению главного исполнительного директора «Совкомбанк Факторинга» Алексея Селезнева, эффект облегчения, вызванный снижением ключевой ставки, может нивелироваться за счет сохранения регуляторных ограничений и дефицита финансирования. Кроме того, давление на бизнес будет оказывать и повышение НДС с 1 января 2026 года на 2 п. п., до 22%, указывает гендиректор «СберФакторинга» Денис Максименко. При наилучшем сценарии участники рынка ожидают рост в пределах 10%. «В целом экономика и конкретные ее лидеры должны в 2026 году найти точку равновесия между стремлением снизить образовавшуюся в период высокого "ключа" кредитную нагрузку, сэкономить на процентных платежах и попыткой перейти из фазы снижения или стагнации выпуска товаров и услуг к росту их объемов, а следовательно, и реализации, в том числе с применением факторинга»,— комментирует господин Шевченко.

