В Северной Осетии сбили семь беспилотников, есть повреждения

Российская ПВО уничтожила семь беспилотников над Северной Осетией, обломки одного из них повредили жилой дом в Беслане. Об инциденте сообщил глава республики Сергей Меняйло.

По его словам, средства противовоздушной обороны Минобороны РФ сбили семь БПЛА над территорией региона.

В результате падения обломков пострадал жилой дом. Жильцов временно разместили в школе №6 Беслана и обеспечили горячим питанием.

«Еще раз подчеркну: пострадавшим жильцам будет оказана вся необходимая помощь»,— заявил Меняйло.

На месте происшествия работают все ответственные ведомства.

Валентина Любашенко