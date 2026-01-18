В Северной Осетии сбили семь беспилотников, есть повреждения
Российская ПВО уничтожила семь беспилотников над Северной Осетией, обломки одного из них повредили жилой дом в Беслане. Об инциденте сообщил глава республики Сергей Меняйло.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По его словам, средства противовоздушной обороны Минобороны РФ сбили семь БПЛА над территорией региона.
В результате падения обломков пострадал жилой дом. Жильцов временно разместили в школе №6 Беслана и обеспечили горячим питанием.
«Еще раз подчеркну: пострадавшим жильцам будет оказана вся необходимая помощь»,— заявил Меняйло.
На месте происшествия работают все ответственные ведомства.