Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге ледовый городок закроют «Ледовым штурмом»

В Екатеринбурге закрывается ледовый городок. «Ледовый штурм» начнется 18 января в 19 часов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Днем в ледовом городке начнутся праздничные мероприятия. Посетители смогут покататься на горках и сделать фотографии.

Вечером все желающие смогут поучаствовать в разрушении крепости. Демонтаж конструкций городка начнут в понедельник.

Ледовый городок в Историческом сквере Екатеринбурга в этом году был посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. В новогодние праздники его посетили около 150 тыс. человек.

Анна Капустина

Новости компаний Все