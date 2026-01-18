В Екатеринбурге ледовый городок закроют «Ледовым штурмом»

В Екатеринбурге закрывается ледовый городок. «Ледовый штурм» начнется 18 января в 19 часов, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Днем в ледовом городке начнутся праздничные мероприятия. Посетители смогут покататься на горках и сделать фотографии.

Вечером все желающие смогут поучаствовать в разрушении крепости. Демонтаж конструкций городка начнут в понедельник.

Ледовый городок в Историческом сквере Екатеринбурга в этом году был посвящен 40-летию Свердловского рок-клуба. В новогодние праздники его посетили около 150 тыс. человек.

Анна Капустина