Железнодорожный рельс лопнул из-за морозов на перегоне в Хакасии

В Хакасии в Аскизском районе на перегоне Нанхчул—Бискамжа из-за мороза лопнул железнодорожный рельс. Приостановлено движение грузовых составов, написал в своем Telegram-канале заместитель главы республики Дмитрий Бученик.

«Организована работа по восстановлению полотна. На задержке шесть товарняков», — прокомментировал чиновник.

По данным метеорологов ФГБУ «Среднесибирское УГМС», на территории Хакасии в период с 19 по 21 января ожидается аномально холодная погода, значение среднесуточной температуры воздуха окажется ниже климатической нормы на 12 градусов и более (-35-40 градусов).

Лолита Белова