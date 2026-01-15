Врачи Удмуртии рассказали, кому не стоит окунаться в купели

Врачи Удмуртии напомнили о рисках окунания в купели в преддверии Крещения Господня 19 января. В Удмуртии оборудовано 47 таких мест. Специалисты указывают, что резкое охлаждение организма — сильный стресс для организма, особенно при наличии хронических заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Категорически запрещено окунаться при ишемической болезни сердца, гипертонии, аритмиях, атеросклерозе и риске тромбозов. Внезапный спазм сосудов от холода может спровоцировать инфаркт, инсульт или опасные нарушения ритма сердца»,— говорит завотделением медпрофилактики Республиканского клинико-диагностического центра Светлана Шабардина.

Врачи советуют избегать окунания в холодную воду людям с заболеваниями нервной, дыхательной, эндокринной и мочеполовой систем. Особенно опасно заходить в купель в состоянии алкогольного опьянения — сочетание холодной температуры и расширенных от алкоголя сосудов может привести к смерти.

«Купание детей в проруби — очень рискованная процедура. Дошкольников и грудничков погружать в ледяную воду категорически нельзя из-за незрелой системы терморегуляции»,— отмечает главный внештатный педиатр регионального минздрава Наталья Ермолаева.

По ее словам, для детей старше 10 лет купание допустимо только при условии отсутствия заболеваний и предварительного длительного закаливания и личного желания самого ребенка. Первые два фактора могут вызвать различные проблемы со здоровьем, например, пневмонию или проблемы с сердцем, третий — может привести к психологическому стрессу, заиканию или нервному тику.

«Перед принятием решения об окунании врачи рекомендуют трезво оценить свое здоровье и помнить, что духовный смысл праздника не требует от верующих неоправданного риска для жизни»,— резюмировали в минздраве.

Владислав Галичанин