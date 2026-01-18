Более 240 бюджетных учреждений Удмуртии завели каналы в мессенджере Max

В национальном мессенджере Max к настоящему моменту представлены 26 исполнительных органов госвласти Удмуртии и 243 бюджетные организации. Об этом сообщает Центр управления регионом (ЦУР) республики.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Национальный мессенджер Мax является одним из инструментов развития инфраструктуры госпабликов. В случае замедления работы других приложений это позволит автономно и непрерывно продолжать взаимодействие органов власти с населением»,— рассказала руководитель ЦУР Удмуртии Татьяна Шумихина. По ее словам, сейчас местные госпаблики охватывают более 3,6 млн пользователей в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

В ЦУР отметили, что сейчас в регионе реализуется проект по внедрению цифрового ID, в том числе для подтверждения возраста при покупке товаров с маркировкой 18+. Напомним, в конце декабря такая опция была реализована в 59 магазинах.

Переход властей и бюджетников в Max начался в августе 2025 года. По данным ЦУР, в госструктурах республики первым запустил свой канал в мессенджере глава Удмуртии Александр Бречалов.

В начале января «Ъ-Удмуртия» писал, что Telegram-канал ГУ МЧС по Удмуртии прекратил свою работу. Основными информационными площадками ведомства стали Max и «ВКонтакте». Причины такого решения не озвучивались.