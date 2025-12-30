Жители Удмуртии смогут подтверждать возраст через мессенджер MAX в 59 магазинах. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что теперь вместо бумажного паспорта можно использовать одноразовый QR-код. При сканировании кода продавец получает только подтверждение возраста, без передачи персональных данных.

Для формирования «Цифрового ID» необходимо иметь подтвержденную учетную запись на «Госуслугах» и пройти биометрическую аутентификацию. QR-код обновляется каждые 30 секунд для обеспечения безопасности.

Анастасия Лопатина