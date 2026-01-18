Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ижевске установят автоцистерну со святой водой у Свято-Михайловского собора

18-19 января у Михаило-Архангельского собора в Ижевске разместят автоцистерну с артезианской водой, где прихожане смогут набрать освященную воду. Об этом сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Служители церкви говорят, что окунание в прорубь — это лишь обрядовая традиция. Для верующих в этот день важнее побывать в храме, а не на водоеме»,— написал он.

Градоначальник напомнил, что в этому году купели на Ижевском пруду не будет из-за слишком тонкого льда. Ближайшие к столице Удмуртии проруби:

  • У родника на улице Ольховой в селе Бабино
  • На Молдаванском пруду в селе Завьялово
  • На пруду на ул. Гагарина в деревне Хохряки
  • На территории музея-заповедника «Лудорвай»

Подробнее о рисках окунания в купели рассказали врачи Удмуртии.