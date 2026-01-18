Три аэропорта в России возобновили работу

В ээропортах Волгограда, Краснодара и Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения продолжают действовать в аэропортах Владикавказа, Грозного и Масана. Сегодня работу также приостанавливали аэропорты Тамбова и Пензы.

За ночь силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 63 беспилотника. Из них 23 БПЛА сбили над Белгородской областью, 13 — над Брянской, по шесть — над Северной Осетией и Ростовской областью, по четыре — над Астраханской и Волгоградской областями, два — над Курской областью, по одному — над Воронежской и Рязанской областями, Ставропольским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.