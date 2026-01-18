Летевший из Сочи в Кемерово самолет вынужденно приземлился в Барнауле

Boeing 737-800 авиакомпании «Северный ветер», летевший из Сочи в Кемерово, вынужденно сел в Барнауле. На борту находилось более 160 пассажиров, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Воздушное судно временно отстранено от эксплуатации.

«По предварительным данным, сегодня около 8 часов по местному времени в ходе выполнения рейса по маршруту Сочи-Кемерово воздушное судно авиакомпании «Северный ветер» по технической причине осуществило незапланированную посадку в международном аэропорту Барнаула имени Г.С. Титова», — рассказали в ведомстве.

Барнаульская транспортная прокуратура в связи с незапланированной посадкой воздушного судна организовала проверку.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале сообщил, что на борту находились 148 человек, всех пассажиров разместили в гостинице аэропорта Барнаула. «Обеспечили питьем и питанием. Ориентировочное время вылета в Кемерово 21:55 часа местного времени. Пассажиры полетят другим бортом, который направят из Санкт-Петербурга», — прокомментировал глава региона.

Из-за инцидента изменилось время вылета рейса из Кемерово в Сочи, предварительно оно запланировано на 22:50 местного времени.

Лолита Белова