Президент Финляндии Александр Стубб прокомментировал решение властей США ввести пошлины на товары из Финляндии и нескольких других стран Европы. Господин Стубб призвал союзников решать проблемы путем обсуждения.

«Между союзниками проблемы лучше всего решать путем обсуждения, а не путем давления. Укрепление безопасности в Арктике совместно с союзниками имеет для Финляндии первостепенное значение»,— написал Александр Стубб в соцсети X. Он уточнил, что диалог между Европой и США продолжается.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении установить контроль над Гренландией. Восемь европейских стран, включая Финляндию, в ответ направили несколько десятков военнослужащих на остров. 17 января господин Трамп объявил о введении с 1 февраля пошлин на товары из этих стран.