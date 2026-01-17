За три часа над территорией России сбиты 34 беспилотника

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 34 беспилотника над пятью регионами и акваторией Азовского моря.

Как уточнило ведомство, 17 БПЛА сбиты над Белгородской областью, 11 — над Курской, три — над Воронежской, по одному — над Орловской областью, Крымом и акваторией Азовского моря.

С 15:00 до 20:00 мск 17 января, как сообщало Минобороны, над территорией Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей были сбиты 40 беспилотников.