Силы ПВО сбили 40 беспилотников над регионами России за пять часов
Средства ПВО уничтожили 40 беспилотников над четырьмя российскими регионами. 35 из них сбиты над Белгородской областью. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
По два БПЛА сбито над Брянской и Воронежской областями. Еще один уничтожен над Курской областью. Дроны были сбиты с 15:00 до 20:00 мск.
В селе Таврово Белгородской области в результате детонации беспилотника был ранен один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев призывал жителей укрыться в помещении и отойти от окон, о последствиях атаки не сообщалось. Власти Курской области атаку не комментировали.