Наставник «Локомотива» оценил первую победу над «Шанхайскими драконами»

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли положительно оценил действия своих подопечных в двух из трех периодов в матче против «Шанхайских драконов», который завершился победой «железнодорожников» со счетом 2:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Хорошее начало от нас, здорово использовали два выхода "1 в 0": сначала Волков использовал свою скорость, знаем, что он может забить, Каюмов забил сразу после того, как выстояли в меньшинстве. Во втором периоде нахватали удалений, сразу инициатива перешла к сопернику, они владели шайбой, второй период не получился таким, каким хотелось бы. В третьем опять забрали игру под свой контроль, как итог — хорошая командная победа»,— сказал Хартли в ходе послематчевой пресс-конференции.

По ходу матча нападающий ярославской команды Степан Никулин получил травму верхней части тела. По словам наставника команды, игрок выпал на продолжительный срок. В списке травмированных «Локомотива» по-прежнему остается нападающий Егор Сурин.

«Большая потеря для команды, но всегда стараешься смотреть позитивно, и данная ситуация позволяет нам использовать разные варианты, смотреть, как отреагируют другие игроки, какую роль они могут взять на себя»,— прокомментировал отсутствие одного из лидеров команды Боб Хартли.

Журналисты спросили главного тренера, ждать ли активности от «Локомотива» в ближайшее время, ведь 27 января в КХЛ наступит дедлайн для всех сделок и переходов между клубами, закроется трансферное окно.

«Мне комфортно с тем составом, теми игроками, которые у нас есть. У нас хорошая команда, много опытных квалифицированных хоккеистов. Перед дедлайном каждая команда смотрит на варианты усиления. Уверен, что наш менеджмент тоже проводит такую работу»,— ответил Хартли.

19 января «Локомотив» вновь сыграет с «Торпедо», но уже на домашней арене. В последний раз ярославцы встречались с нижегородцами 14 января.

По состоянию на 17 января «Локомотив» занимает второе место на Западе и четвертое в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 63 очками.

Алла Чижова