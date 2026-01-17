Ярославский «Локомотив» впервые в сезоне обыграл «Шанхайских драконов»

Ярославский ХК «Локомотив» победил в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Шанхайских драконов». Игра завершилась со счетом 2:0.

Фото: Андрей Иванов

В первом периоде на 16-й минуте счет открыл нападающий «Локомотива» Александр Волков. Уже на 19-й минуте вторую шайбу в ворота соперника забросил ярославский форвард Артур Каюмов. Оба гола были забиты при равных составах. Во втором и третьем периодах счет не изменился.

Это была первая победа ярославской команды над «Шанхайскими драконами» в текущем сезоне: прошлые две встречи завершились в пользу китайского клуба. 19 января «Локомотив» вновь сыграет с нижегородским «Торпедо», но уже на домашней арене. В последний раз ярославцы встречались с нижегородцами 14 января.

Алла Чижова