В Ангарске на площади 2 тыс. кв. м. горит торговый центр «Автомир»

Пожар произошел на территории торгового центра «Автомир» по ул. Чайковского в Ангарске (Иркутская область). Площадь возгорания составила около 2 тыс. кв. м, сообщает ГУ МЧС региона.

Из здания были спасены пять человек. По предварительным данным, пострадавших нет. Как уточнили в ведомстве, «высокую пожарную нагрузку» создали моторные масла, шины и лакокрасочная продукция.

Областной прокуратурой организована проверка по факту инцидента.

Александра Стрелкова