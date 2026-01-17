Орбан назвал отказ от финансирования Украины в числе пунктов своей программы

Отказ от участия в войнах и, в частности, от финансовой поддержки Украины входит в число главных пунктов предвыборной программы правящей партии Венгрии «ФИДЕС». Об этом заявил лидер партии, премьер-министр Виктор Орбан в преддверии апрельских парламентских выборов.

«Европейцы внесли более двухсот миллиардов, а украинцы теперь выставили счет на сумму более восьмисот миллиардов евро»,— сказал премьер-министр на встрече активистов «ФИДЕС» (цитата по Magyar Nemzet).

Друзья Венгрии — США, Китай и тюркские страны, заявил господин Орбан. По его словам, Венгрия также поддерживает «справедливые и сбалансированные отношения» с Россией и может рассчитывать на поддержку Чехии, Италии и Словакии.

Виктор Орбан неоднократно высказывался против финансирования Венгрией Украины. В частности, в декабре 2025 года он выступил против выдачи странами Евросоюза кредита на финансирование Украины за счет замороженных активов Банка России.