В Нальчике задержали подростка, готовившего покушение на полицейских

В Нальчике 16-летний подросток стал фигурантом уголовного дела об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и приготовлении к совершению террористического акта организованной группой лиц (ч.3 ст.30, п. «а» ч. 2 ст.205 УК РФ). Он готовил покушение на сотрудников полиции. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в октябре 2025 года подросток вступил в состав запрещенной на территории РФ международной террористической организации. Куратор поручил ему подготовить и реализовать нападение на сотрудников полиции в Нальчике с применением взрывного устройства и огнестрельного оружия.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по делу продолжается.

Мария Хоперская