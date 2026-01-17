Проблему с отключениями воды в Северном микрорайоне Воронежа хотят решить в 2026 году

Оператор систем водоснабжения и водоотведения областного центра ООО «РВК-Воронеж» (входит в группу «Росводоканал») в рамках реализации инвестпрограммы заканчивает реконструкцию напорных водоводов метрового диаметра от водоподъемной станции (ВПС) №11 на участке от второго до третьего подъема. Это позволит в 2026 году решить проблему с частыми отключениями воды в Северном микрорайоне, заявил гендиректор «РВК-Воронеж» Вадим Кстенин на пресс-конференции в Доме журналистов 16 января.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Там почти семь километров трубопровода, который находится в очень тяжело доступном месте. Фактически — в лесу, на косогорах. Мы в этом году заканчиваем уже объект. Там часто трубопровод старый рвался, поэтому половина Северного все время оставалась без надежного и качественного водоснабжения. В этом году мы проблематику эту закончим, что фактически очень сильно повысит качество водоснабжения населения в этом районе. Сложный достаточно проект, там очень большие перепады высот»,— сообщил журналистам Вадим Кстенин.

По данным из презентации предприятия, длина участка составляет 6,8 км, а стоимость проекта — 719 млн руб.

Помимо этого Вадим Кстенин рассказал, что по инвестпрограмме был завершен вынос километровых отрезков водоводов диаметром 600 и 1000 мм на участке от ПС-14 до Больницы скорой медицинской помощи (БСМП) в Советском районе. Стоимость реализации этого проекта составила 214 млн руб.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщил, что цех механического обезвоживания, который возводят в Воронеже для Левобережных очистных сооружений (ЛОС) и который призван решить проблему с неприятным запахом на левом берегу города, планируют ввести в промышленную эксплуатацию к лету 2026 года.

Денис Данилов