«РВК-Воронеж» планирует к лету окончательно решить проблему с запахом от ЛОС

Цех механического обезвоживания, который возводят в Воронеже для Левобережных очистных сооружений (ЛОС) полностью закончен в части строительно-монтажных работ. Объект по состоянию на 16 января находится на стадии пусконаладки. Цех призван решить проблему с неприятным запахом на левом берегу Воронежа. Планируется, что он будет введен в промышленную эксплуатацию к лету 2026 года. Об этом рассказал генеральный директор «РВК-Воронеж» Вадим Кстенин на пресс-конференции в Доме журналистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным предприятия, общая стоимость объекта составляет 768 млн руб. Строительство ведется с участием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). К 1 января 2026-го стоимость выполненных работ составила 677 млн руб.

Вадим Кстенин отметил, что на объекте установлено «очень серьезное технологическое оборудование, которое требует определенного времени для того, чтобы все узлы, агрегаты и технологии, которые там применены, между собой связались правильно и начали правильно работать».

«На этом цехе мы применили совершенно иные технологии, нежели семь лет назад на цехе, который строили на Правобережных очистных сооружениях. Это гораздо более продвинутый, гораздо более технологически продуманный цех, который будет более эффективно работать, чем на правом берегу»,— заявил гендиректор «РВК-Воронеж».

Инвестиционная программа предприятия по модернизации и реконструкции ЛОС рассчитана до 2070 года с общим объемом вложений более 15 млрд руб. В период 2023-2030 годов сумма составляет немногим менее 8 млрд. Для реализации привлечено 1,3 млрд из ФНБ и почти 2 млрд бюджетных средств. В 2026 году на мероприятия инвестпрограммы заложено 873 млн руб.

На пресс-конференции также прозвучало, что в 2026 году «РВК-Воронеж» приступит к активной фазе строительства комплекса СПИВ — сооружений повторного использования воды на водоподъемных станциях (ВПС) №8 и №12. Как сообщал «Ъ-Черноземье», стоимость проекта оценивается в 296 млн руб.

Денис Данилов