Китайский спецназ провел учения «в венесуэльском стиле»

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела учебную операцию по «обезглавливанию в венесуэльском стиле», сообщил Nikkei Asia. Кадры учений показало Центральное телевидение Китая (CCTV).

Согласно записи, штурмовая группа спецназа ночью ворвалась в здание и нейтрализовала четырех «террористов». Постоянный мониторинг и определение целей обеспечивали беспилотники. При операции применялись специальные военные арбалеты для устранения постов. Вся операция длилась менее двух минут. Издание United Daily News пишет, что также беспилотник, предположительно, сбрасывал снаряды для поражения точечных целей.

Тайваньские СМИ, такие как Commercial Times и China Times, пишут, что операция НОАК — предупреждение сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня. Так китайская армия показала, что способна наносить точечные удары по лидерам оппозиции, считают издания. Nikkei Asia при этом полагает, что «Пекин может применить подобный подход в случае будущей атаки на руководство Тайваня».

3 января США нанесли удары по столице Венесуэлы Каракасу, захватили президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезли их из страны. Сейчас супруги находятся под стражей в Нью-Йорке. Первое судебное заседание над ними запланировано на март 2026 года. Николасу Мадуро предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в США, незаконном владении оружием и сговоре. Министр обороны Венесуэлы сообщил, что во время операции США погибли 83 человека, в том числе 47 военнослужащих, и более 112 пострадали.