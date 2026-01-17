Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Невинномысске в ДТП погиб 29-летний водитель, еще трое пострадали

В Невинномысске в аварии погиб 29-летний автомобилист, еще три человека пострадали. ДТП случилось ранним утром 17 января на ФАД «Кавказ», сообщили в госавтоинспекции региона.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2109» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с проезжавшими Hyundai и Skoda.

В результате случившегося 29-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте. В больницу доставили двоих пассажиров «ВАЗ-2109» и пассажира Skoda.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская

