В Невинномысске в ДТП погиб 29-летний водитель, еще трое пострадали

В Невинномысске в аварии погиб 29-летний автомобилист, еще три человека пострадали. ДТП случилось ранним утром 17 января на ФАД «Кавказ», сообщили в госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, водитель «ВАЗ-2109» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с проезжавшими Hyundai и Skoda.

В результате случившегося 29-летний водитель отечественной легковушки погиб на месте. В больницу доставили двоих пассажиров «ВАЗ-2109» и пассажира Skoda.

Детальные обстоятельства происшествия уточняются.

Мария Хоперская