Поврежденный при атаке БПЛА дом в Ростове-на-Дону может обрушиться

В Ростове-на-Дону сохраняется угроза обрушения подъезда дома, поврежденного при атаке БПЛА. Об этом предупредил глава администрации Советского района Никита Паремузов. Жильцов пока не пускают в квартиры. Эксперты работают над укреплением несущих стен, добавил чиновник.

«Как только это будет сделано, можно будет говорить о возможности забрать документы и первоочередное необходимое имущество»,— написал господин Паремузов в Telegram-канале. По его словам, управляющая компания и полиция организовали работу «по недопущению мародерства и сохранению имущества собственников».

Жильцам поврежденного дома предложили временное жилье в других районах. Детей пообещали перевести в школы и детские сады по месту временного проживания. Также пункт временного размещения был организован в ближайшей школе. Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин пообещал материальную помощь жильцам. До ликвидации последствий атаки будет действовать локальный режим ЧС.

Речь идет о доме, поврежденном 14 января. Ночная атака была отражена в 10 городах и районах Ростовской области, в том числе в Ростове-на-Дону и Таганроге, сообщал губернатор Юрий Слюсарь. Погиб один человек, пострадали четверо.