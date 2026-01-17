Baza: в Свердловской области сотрудника МЧС застрелили, приняв за животное

В Свердловской области застрелили сотрудника МЧС Олега Бритвина, пишет Telegram-канал Baza. Стрелявший, по данным медиа, принял погибшего за животное во время охоты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Инцидент произошел 9 января в районе бывшего пионерлагеря «Синяя птица» в городе Лесной. Олег Бритвин отправился в лес на охоту, однако оказался застрелен другим охотником, который принял его за животное.

По данным СМИ, сотрудник скончался на месте, а расследованием дела занимается Следственный комитет. «У погибшего Бритвина осталось двое детей, в городе он был хорошо известен — работал старшим инструктором специализированной пожарно-спасательной части МЧС в Лесном»,— пишет Baza.

В группе МБУДО «Спортивная школа» в Лесном опубликован пост о гибели Олега Бритвина, который работал в организации преподавателем по всестилевому каратэ. «9 января, при трагических обстоятельствах ушёл из жизни Олег Александрович Бритвин, наш коллега тренер-преподаватель по всестилевому каратэ. Администрация, коллектив, родители, ученики спортивной школы выражают глубокие соболезнования родным и близким»,— говорится в сообщении.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО — Югре) осенью сборщик шишек застрелил человека — он тоже принял его за животное. В сумерках его собака начала лаять на движущийся объект, и сборщик подумал, что это был медведь. Оказалось, что он застрелил другого сборщика шишек, тот скончался на месте.

Анна Капустина