В Балашихе предъявили обвинение водителю Porsche, наехавшему на полицейского

Водителю Porsche, который в Балашихе наехал на сотрудника полиции и врезался в патрульный автомобиль, предъявили обвинение в применении насилия в отношении полицейского и умышленном повреждении имущества. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Московской области.

По данным следствия, 16 января наряд ДПС заметил автомобиль с нечитаемым номером и подал сигнал для его остановки. Водитель проигнорировал требование и попытался уехать. В результате Porsche врезался в машину полиции, а также наехал на ногу одному из сотрудников.

Следствие установило, что 47-летнего водителя ранее лишили водительских прав. На допросе он отказался давать показания в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. Завтра следствие намерено ходатайствовать об аресте обвиняемого.