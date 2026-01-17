Ставропольское УФАС добилось пересмотра дела о дорожном картеле на 500 млн рублей

Кассационный суд поддержал позицию Ставропольского УФАС и удовлетворил требование о пересмотре дела о картельном сговоре при ремонте федеральной трассы. Речь идет о капремонте автодороги «Астрахань-Махачкала», сумма контракта превысила 500 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе расследования УФАС выявило признаки сговора между двумя подрядными организациями — ООО «Дорсервис-09» и ООО «Кочубей Автодор». Компании обеспечили победу заранее определенному участнику.

Изначально ООО «Дорсервис-09» назначили штраф в размере более 100 млн руб., однако суд первой инстанции снизил сумму до 12 млн руб. Апелляция это решение оставила без изменений. Ставропольское УФАС обратилось в кассационную инстанцию, указав на необходимость повторного рассмотрения вопроса о размере штрафа.

Мария Хоперская