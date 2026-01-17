В России подтвердили норматив прибытия скорой в 20 минут

Правительство РФ сохранило уже действующий норматив, в соответствии с которым бригада скорой помощи должна доезжать до пациента за 20 минут с момента ее вызова. С утвержденным документом ознакомился ТАСС.

При этом регионам по-прежнему разрешено уточнять этот норматив в своих программах. Они могут учитывать местные условия — климат, особенности территории, транспортную доступность и плотность населения.

В конце 2025 года правительство утвердило программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Документ предусматривает увеличение объема медпомощи для граждан репродуктивного возраста. В программу также включены меры поддержки для людей с сахарным диабетом, гепатитом C, онкологическими заболеваниями. Для ветеранов боевых действий сохранили порядок внеочередного получения медпомощи.