Бастрыкин поручил доложить о расследовании покушения на младенца в Екатеринбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о покушении на убийство младенца. Об этом сообщили в информационном центре следственного ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Богдан Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах»,— говорится в сообщении.

Задержанный житель Екатеринбурга избил свою супругу и нанес травмы головы младенцу, их сыну. Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Свердловское СУ СКР завело уголовное дело по признакам преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Задержанного суд поместил в СИЗО до 15 марта.

