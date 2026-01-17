В Екатеринбурге отправили в СИЗО обвиняемого в избиении младенца и его матери

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО Александра Уфимцева, который обвиняется по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обвиняемый, по данным следствия, избил молодую мать и грудничка. Младенца доставили в больницу с тяжелыми травмами.

Суд заключил задержанного под стражу до 15 марта. Постановление пока не вступило в законную силу.

Анна Капустина